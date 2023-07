Oamenii de știință încearcă să-și dea seama de ce lipsește o bucată de gheață de mărimea Argentinei din Antarctica In timp ce emisfera nordica se topește sub un val de caldura record in timpul verii, mult mai la sud, in plina iarna, un alt record climatic terifiant este doborat. Gheața marina din Antarctica a scazut la minime fara precedent pentru aceasta perioada a anului, potrivit CNN.In fiecare an, gheața de mare din Antarctica se micșoreaza pana la cele mai scazute niveluri spre sfarșitul lunii februarie, in timpul verii de pe continent. Apoi, gheața de mare se reface in timpul iernii.Dar anul acesta oamenii de știința au observat ceva diferit.Gheața de mare nu a revenit nici pe departe la nivelurile așteptate.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

