Planeta pitica Eris, cu dimensiuni similare celor ale vecinei sale cosmice mai cunoscute Pluto, a ramas o enigma de cind a fost descoperita, in 2005, stind ascunsa in zonele indepartate ale sistemului solar. In timp ce Pluto a fost explorata de nava spatiala New Horizons a agentiei spatiale americane NASA in cursul unui survol din 2015, Eris - aflata cu aproximativ 40% mai departe de Soare - nu