Oamenii de știință au simulat o gaură de vierme fără să creeze o ruptură în structura spațiu-timp Cercetatorii au anunțat ca au simulat doua gauri negre minuscule intr-un computer cuantic și au transmis un mesaj intre aceste gauri negre printr-un tunel in structura spațiu-timp, anunța descopera.ro. Oamenii de știința au explica, avand in vedere informația cuantica teleportata, o gaura de vierme traversabila a aparut sa se formeze, insa nicio ruptura nu s-a format in structura spațiu-timp, potrivit unui studiu publicat in jurnalul Nature. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In science-fiction, in filme precum "Interstellar" și "Star Trek", gaurile de vierme (wormhole) din cosmos servesc ca portaluri in spațiu și timp pentru ca navele spațiale sa traverseze cu ușurința distanțe inimaginabile, noteaza mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Este un pilon al domeniului științifico-fantastic, este mica și nu exista in spațiul fizic, insa cercetatorii spun ca au creat ceea ce teoretic este o „gaura de vierme”, transmite The Guardian.

- Este un pilon al SF-ului, este foarte mica și nu exista in spațiul fizic, dar cercetatorii spun ca au creat ceea ce este, teoretic, o gaura de vierme miniaturala, scrie The Guardian . Cercetatorii au anunțat ca au simulat doua gauri negre minuscule intr-un computer cuantic și au transmis un mesaj intre…

- Avem in sfarșit mijloacele tehnologice pentru a detecta obiectele interstelare. Am detectat doua in ultimii ani, 'Oumuamua și 2I/Borisov, și, fara indoiala, mai sunt și altele acolo, anunța sciencealert.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Microplasticele au fost detectate pentru prima data in laptele matern uman. Cercetatorii sunt ingrijorati de impactul potential al contaminantilor chimici asupra sanatatii bebelusilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Oamenii de stiinta din Filipine au ridicat vineri nivelul de alerta pentru vulcanul Mayon, cel mai activ vulcan de pe insula Luzon, in urma mai multor semnale care indica o crestere a activitatii, informeaza Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Oamenii de știința Alain Aspect, John Clauser și Anton Zeilinger au primit Premiul Nobel pentru Fizica pe anul 2022, considerați pionieri in știința informației cuantice, a anunțat marți organismul care acorda premiul, conform Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Dupa 10 ani de cercetari, oamenii de știința au crear un embrion sintetic de șoarece care a inceput sa-și formeze organe fara sa aiba nevoie de spermatozoizi sau ovule, potrivit unui studiu publicat de revista Nature. A fost nevoie doar de celule stem. Celulele stem sunt celule nespecializate care pot…