Oamenii de știință au descoperit cauza coșmarurilor de noapte Cercetatorii canadieni au efectuat un studiu de proporții și au descoperit cauzele coșmarurilor ce ne bintuie nopțile. Se credea ca omul striga in somn de frica, daca ceva il sperie, il ingrijoreaza el viseaza coșmaruri. In cadrul unui studiu citeva sute de voluntari au inregistrat visele lor timp de citeva saptamini. Rezultatele studiului au aratat ca aproximativ o treime dintre participanții Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au aplicat un nou studiu asupra vaccinului AstraZeneca. Cel mai controversat ser din lume impotriva noului coronavirus are o eficienta de 79% in prevenirea bolii simptomatice si de 100% impotriva celei severe si a spitalizarii. Cercetarea publicata luni s-a bazat pe un esantion de 32.449…

- Clofazimina, un medicament folosit pentru tratarea leprei, s-a aratat eficace impotriva infectiei cu coronavirusul SARS-CoV-2 in culturi celulare umane si la hamsteri, releva un studiu publicat marti de revista Nature, citat de agentia EFE. Citește și: VIDEO - Simona Halep a fost huiduita…

- Oamenii de știința au descoperit o legatura intre grupa de singe și coronavirus. Cercetatorii au publicat rezultatele muncii lor in Jurnalul Societații Americane de Hematologie Blood Advances, relateaza RIA Novosti. Conform rezultatelor, domenul RBD viral prefera antigeni din grupa a doua sangvina.…

- Cercetatorii de la Spitalul Universitar Lausanne din Elveția au descoperit ca somnul in timpul zilei, de doua ori pe saptamina, reduce riscul de a dezvolta un atac de cord cu 48%. Acest lucru a fost raportat pe site-ul Focus. Experții au studiat relația dintre frecvența și durata medie a somnului cu…

- Oamenii de știința de la Universitatea din Louisville, Universitatea Johns Hopkins și Centrul Comun de inteligența artificiala al Ministerului Apararii al SUA au descoperit ca temperatura aerului afecteaza in mod direct probabilitatea transmiterii coronavirusului SARS-CoV-2. Despre acest lucru s-a anunțat…

- O noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2, descoperita in sudul Californiei. O echipa internationala de cercetatori a detectat o noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 in sudul Californiei si a descoperit ca 44 la suta din mostrele prelevate si studiate in luna ianuarie corespundeau acestei noi…

- O echipa internationala de cercetatori a detectat o noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 in sudul Californiei si a descoperit ca 44 la suta din mostrele prelevate si studiate in luna ianuarie corespundeau acestei noi mutatii, relateaza EFE. Rezultatele acestei investigatii au fost publicate vineri…

- Peste 50 de cimpanzei au murit intr-o rezervatie din Sierra Leone intre anii 2005 si 2018 din cauza unei infectii 100% fatale, a carei cauza nu era cunoscuta, insa o echipa de cercetatori a anuntat ca ar fi depistat vinovatul.