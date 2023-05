Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința au dezvoltat un decodor care folosește imagistica cerebrala și inteligența artificiala pentru a traduce gandurile unei persoane in limbaj fara ca aceasta sa fie nevoita sa vorbeasca, potrivit unui studiu publicat acum cateva zile și citat de AFP, potrivit Hotnews. Obiectivul principal…

- Un nou studiu releva faptul ca consumul de cafea poate contribui la reducerea riscului de diabet de tip 2 datorita impactului sau asupra biomarkerilor inflamatori. Cercetatorii au descoperit ca o ceașca de cafea pe zi in plus a fost asociata cu un risc cu 4-6% mai mic de diabet de tip 2.

- Cercetatorii din China au proiectat și creat un inveliș artificial care ucide bacteriile și ciupercile și iși poate schimba culoarea in funcție de condițiile de mediu. Noul material este foarte flexibil, rezistent la temperaturi extrem de ridicate și scazute și ucide microorganismele daunatoare. Pielea…

- Dupa 400 de ani de cautari subacvatice, dar fara succes, a fost gasit continentul pierdut al lumii. Momentul istoric s-a intamplat dupa proceduri grele și incertitudinea ca ar mai putea fi gasit vreodata. Insa, minunea s-a produs in urma cu puțin timp.

- Oamenii de știința de la Universitatea Osaka din Japonia au invațat inteligența artificiala (IA) sa reproduca imaginea la care se uita o persoana. Principiul funcționarii IA se bazeaza pe invațarea funcționarii creierului uman in funcție de imaginea la care se uita. In total, rețeaua neuronala a studiat…

- Ramașițele unui ghețar modern au fost gasite aproape de ecuatorul planetei Marte, sugerand ca gheața ar putea inca exista la adancimi scazute in acea zona. Daca este confirmata, o astfel de descoperire ar putea avea implicații semnificative pentru viitoarea explorare a Planetei Roșii de catre omenire,…

- Zona de distrugere se poate extinde pe mai mult de 100 de kilometri, relateaza cursor. Pina la sfirșitul acestui secol, aproximativ jumatate din cei 215.000 de ghețari de pe Pamint ar putea disparea, ceea ce va provoca inundații devastatoare ca urmare a revarsarii lacurilor glaciare. Acest proces are…

- Potrivit informațiilor facute publice de oamenii de știința, temperaturile mai calde din Arctic dezghețeaza permafrostul din regiune, adica stratul inghețat de sol sub pamant, și pot agita viruși care, dupa ce au ramas in stare latenta timp de zeci de mii de ani, ar putea pune in pericol sanatatea animala…