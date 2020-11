Stiri pe aceeasi tema

- Noul coronavirus ar putea provoca pierderea subita și permanenta a auzului. Pana acum, se știe ca infecția cu noul coronavirus afecteaza corpul uman in diverse moduri, de la pierderea gustului și mirosului la probleme digestive. Vești bune pentru bugetari, dar proaste pentru mediul privat. Cresc salariile…

- Un nou simptom inșelator al infecției cu coronavirus, descoperit de oamenii de știința In timp ce mulți oameni care se infecteaza cu noul coronavirus au simptome timp de cateva zile, inclusiv tuse persistenta și febra, alții sunt afectați de simptome care dureaza mult mai mult timp. Acest lucru a devenit…

- Ziarul Unirea Reguli in transportul in comun, pentru a evita infectarea cu noul coronavirus: Recomandarile cercetatorilor Oamenii de știința sunt de parere ca, pe langa igiena mainilor și distanțarea sociala care trebuie respectate in mijloacele de transport in comun, mai exista o masura care ar trebui…

- Pandemiile vor deveni tot mai frecvente, se vor raspandi mai rapid, vor produce mai multe pagube economice si vor ucide mai multe persoane decat maladia COVID-19, sustin experții internaționali care activeaza in cadrul Platformei Interguvernamentale de Stiinta si Politici referitoare la Biodiversitate…

- Un studiu realizat recent de oamenii de știința arata ca intre 10-15% dintre pisicile testate in Wuhan au fost infectate de stapanii lor. Conform Mediafax, experții au prelevat sange de la 141 de pisici. Anticorpii pentru coronavirus au fost gasiți la 15 pisici. Trei dintre acestea au prezentat mai…

- Oamenii de știința britanici au dezvoltat o formula care poate calcula șansele unui pacient de a supraviețui infecției cu coronavirus. Despre acest lucru scrie The Mirror. Oamenii de știința cred ca acest lucru va salva multe vieți, deoarece astfel poate fi creata o metoda de tratament mai individuala.…

- Numarul infecțiilor cu noul coronavirus crește de la o zi la alta in toate colțurile lumii. In același timp, insa, oamenii de știința au facut o noua descoeprire, ei reușind sa stabileasca ordinea in care apar simptomele infecției cu virusul SARS-COV-2.

- Peste 21 de milioane de persoane din toate colțurile lumii au fost infectate cu noul coronavirus, insa experții susțin ca virusul care s-a propagat extrem de rapid ar fi aparut prima data in urma cu opt ani, iar originile lui n-ar fi in regiunea Wuhan din China.