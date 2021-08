Cel putin 469 de specii de pasari au disparut in ultimii 50.000 de ani, in principal din cauza oamenilor, conform unui studiu realizat de o echipa de cercetatori israelieni, a anuntat marti Universitatea din Tel Aviv (TAU), relateaza Xinhua. Constatarile sunt incluse intr-un studiu realizat de TAU si Institutul de Stiinte Weizmann si publicat in Journal of Biogeography. Cercetatorii cred ca extinctia vasta a fost cauzata in primul rand de oamenii care vanau pasarile pentru hrana sau de animalele aduse de acestia pe insule si care se hraneau cu puii si ouale lor. Astfel, a fost provocata disparitia…