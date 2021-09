Stiri pe aceeasi tema

- Sa vindece sufletele oamenilor, sa ii tina aproape de tot ce este sfant, sa le arate calea cea dreapta si sa ii ajute. Aceste lucruri crede preotul Vasile Buruiana din Satu Nou, comuna Muntenii de Sus, ca i-au fost harazite si incearca in fiecare moment al vietii sale sa-si duca la buna indeplinire…

- Andreea Coman este Miss Supranational Europe 2018 și se afla in vizorul oamenilor legii dupa ce fostul ei iubit, afaceristul Adrian Petru Luca, a acuzat-o ca l-ar fi otravit. De asemenea, tanara nu se poate lauda nici pe departe cu un trecut tocmai curat, istoricul ei fiind patat din cauza ca numele…

- Polițiști din cadrul Poliției Orașului Ghimbav efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. In fapt, la data de 02 septembrie 2021, in jurul orei 20.50, pe raza localitații Satu Nou din…

- Ion Barbuceanu, profesor de Istorie si colectionar impatimit de obiecte vechi, valoroase prin istoria si amintirea lor, este cel care a pus bazele Muzeului Ianca, reusind astfel sa salveze de la uitare si distrugere peste 1.000 de piese de patrimoniu. Nascut in 1946, in satul Oprisenesti,…

- Cosmin Raileanu – in varsta de 39, un anteprenor cu un profil al viziunilor diferite. Un om care ne aduce in pasi de alergare, cu placuta surprindere, pentru cei ce nu l-au cunosc inca, o descriere simplista care ne contureaza ideea ca oamenii mici au vise mari si ca uneori cantitatea e importanta doar…

- VIDEO| DRAMA oamenilor din Ocoliș, județul Alba: Case distruse, animale și mașini luate de apa, oameni aflați la un pas de a muri. „M-am urcat pe scari și mi-am salvat viața” DRAMA oamenilor din Ocoliș, județul Alba: Case distruse, animale și mașini luate de apa, oameni aflați la un pas de a muri. „M-am…

- Intr-un oraș, exista intotdeauna cateva locuri de care te simți legat și al caror aer se amesteca, treptat, cu aerul poveștilor. Atunci apare tradiția, iar acele locuri ajung sa pastreze ceva special. Amintiri, parfumuri, oameni. Și rezista, devenind parte din comunitatea in care și-au gasit scopul.…