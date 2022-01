Oameni înghețați la centrul de testare PCR din Zalău – am primit la redacție Joi la Centrul de testare PCR de la spitalul Judetean din Zalau, mai multi cetateni au stat in frig pentru a face testarea. Dupa presiuni din partea parintilor au preluat mai repede copiii si femeile gravide. Chiar daca personalul medical a fost cooperant, se pare ca situatia ii depaseste de valul de oameni care se prezinta pentru testare. Nu intelegem de ce nu sunt mai multe centre de recoltare PCR? Autoritatile ar trebui sa faca mai multe centre de recoltare pentru testul PCR. Ce se intampla acum este inuman. Acest articol Oameni inghețați la centrul de testare PCR din Zalau – am primit la redacție… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

