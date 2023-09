Stiri pe aceeasi tema

- Exercitiile militare „Fratia armelor 2023” ale aliantei post-sovietice Organizatia Tratatului pentru Securitate Colectiva (OTSC), condusa de Rusia, au inceput vineri in Belarus, a anuntat Ministerul Apararii de la Minsk. La exercitii participa contingente nationale din Belarus, Kazahstan, Kirgizstan,…

- Autoritațile ruse aduna cu forța muncitorii migranți din Asia Centrala care traiesc in țara pentru a-i trimite pe frontul din Ucraina, relateaza The Times . Informația a fost confirmata de un activist. ”Mobilizarea fantoma” a inceput saptamana trecuta, cand autoritațile din Sankt Petersburg au vizat…

- Arestarile in masa ale imigranților (atat legali, cat și ilegali) continua zilnic in Rusia. Kremlinul ii va trimite drept carne de tun in Ucraina pentru a lupta in razboiul lui Putin, conform activistului Igor Sushko. Raiduri in masa asupra migranților sunt in desfașurare de saptamani bune in toata…

- Iranul se va alatura saptamana viitoare Organizatiei pentru Cooperare de la Shanghai (OCS), o alianta ce reuneste China si Rusia si din care mai fac parte patru foste republici sovietice din Asia Centrala, respectiv, Kazahstan, Tadjikistan, Uzbekistan si Kargazstan, a anuntat

- Surse citate de @Noel Reports l-au dat pe Aleksey Dyumin drept viitorul Ministru al Apararii din Rusia in locul lui Shoigu. Dyumin este fostul bodyguard al lui Putin și acum guvernator al regiunii Tula. Alexey Dyumin a fost comandantul SSO in 2014-2015 și fost ofițer FSO. Zvonuri circula ca el ar fi…