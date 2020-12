O zona din Negresti-Oas, lăsată fără apa potabila (Foto) Azi, data de 27 decembrie, la ora 14.00, s-a produs o avarie la rețeaua de apa potabila in orașul Negresti-Oas. Potrivit celor de la Apaserv, zona afectata este strada Pieții, pe acest tronson furnizarea apei este oprita pana maine 28 decembrie, in jurul orei 11.00. „In tot orașul pot aparea unele schimbari negative, in ceea […] Citeste articolul mai departe pe satmareanul.net…

