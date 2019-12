Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele executiv al PSD Timis, deputatul Alfred Simonis, se afla intr-o companie „selecta” de doar trei oameni din partid cu care Liviu Dragnea mai tine legatura din puscarie. Potrivit Digi24, fostul presedinte al PSD, aflat in Penitenciarul Rahova, vorbeste foarte des la telefon cu Simonis, Codrin…

- Digi 24 dezvaluie informații despre viața lui Liviu Dragnea din inchisoare, fiind inchis la Penitenciarul Rahova, unde lucreaza la atelierul auto. Fostul lider PSD nu mai are statut de deținut privilegiat și a fost mutat, incepand de luni, intr-o celula in care sunt incarcerați alți 4-5 deținuți, unul…

- Fostul lider PSD, Liviu Dragnea, nu mai este un deținut privilegiat, potrivit Digi24. Acesta a fost mutat in celula cu un fost traficant de droguri. Dragnea are dreptul la o ora de convorbiri delefonice pe zi, timp pe care il folosește pentru a vorbi cu Florin Iordache, Codrin Ștefanescu și cubiubita…

- Liviu Dragnea a fost impiedicat sa voteze cu toate ca nu are drepturile electorale interzise de instanta. Fostul lider PSD a incercat sa voteze in Penitenciarul Rahova, insa nu a fost posibil...

- Dezvaluiri fara precedent despre viata lui Liviu Dragnea din penitenciarul Rahova, Incredibil ce face fostul mare lider PSD in pragul alegerilor prezidentiale. Mai mult, s-a aflat ca acesta primeste in prezent un salariu minim pe economie pentru munca prestata in inchisoare. Incredibil cu cine isi…

- Liviu Dragnea a fost eliberat din inchisoare ieri, pentru o zi, ca urmare a unei decizii a conducerii Penitenciarului Rahova, relateaza Digi 24. In aceasta dimineața, fostul lider PSD s-a intors in detenție. In timpul celor 24 de ore in care a fost liber, acesta nu luat legatura cu nimeni din partid…

- Iubita și fiul lui Liviu Dragnea au stat aproximativ o ora la Penitenciarul Rahova, unde l-au vizitat pe fostul lider PSD, care luni implinește 57 de ani. Irina Tanase și Valentin Dragnea nu au facut declarații.Irina Tanase și Valentin Dragnea au ieșit de la vizita pe care i-au facut-o fostului…

