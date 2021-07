Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia intre Valcea si Sibiu a fost intrerupta marti, 13 aprilie, la orele pranzului, in urma unui accident produs in zona Seaca, la intrare in statiunea balneara Calimanesti - Caciulata.

- Un motociclist a fost ranit grav, sambata 26 iunie, in jurul orei 13.3o, intr-un accident rutier petrecut pe raza localitații Șugag. Potrivit IPJ Alba, motociclistul a fost ranit dupa o coliziune cu un autoturism. Motociclistul era inconștient la ora transmiterii informațiilor de catre reprezentații…

- Un barbat de 85 de ani este resuscitat de cadrele medicale dupa ce a fost victima unui accident rutier inregistrat pe raza comunei Poiana Teiului, din județul Neamț. La locul solicitarii s-au deplasat doua echipaje de pompieri cu o autospeciala de stingere cu modul pentru descarcerare și o ambulanța…

- Din fericire, persoana incarcerata a fost extrasa fara traumatisme vizibile. La fata locului au intervenit mai multe masini de prim ajutor, potrivit Ziarul de Iași .Politia efectueaza cercetari suplimentare pentru a determina cine se face vinovat de producerea acestui accident. .

- Un accident rutier s-a produs vineri, in jurul orei 12:40, pe DN 74, intre Zlatna și Abrud. Un autoturism a intrat intr-un cap de pod. Potrivit IPJ Alba, accidentul s-a produs pe DN 74, intre Zlatna și Abrud, la Izvorul Ampoiului. Din primele informații, un autoturism a intrat intr-un cap de pod. Conducatorul…

- In accident au fost implicate un autoturism si un TIR. Ambele victime sunt din autoturism.„Accident rutier rutier intre un autorurism și un tir. Sunt anunțate doua persoane incarcerate in autoturism, inconștiente. Pompierii militari se deplaseaza cu o ambulanța SMURD, doua autospeciale de descarcerare.…

- FOTO| ACCIDENT rutier MORTAL pe Valea Oltului: Doua persoane DECEDATE dupa o coliziune intre un autoturism și un TIR. Trafic blocat Un accident rutier mortal a avut loc, luni, 19 aprilie, in jurul orei 11.00, pe DN 7, in judetul Valcea. Traficul intre Sibiu si Ramnicu Valcea este complet blocat. ISU…

- Un grav accident rutier rutier a avut loc, in urma cu putin timp, la trei kilometri de benzinaria OMV Caciulata, pe Valea Oltului.Potrivit ISU Valcea tragicul eveniment, in care au murit doi oameni, s a petrecut in urma impactului dintre un autoturism si un tir. Amebele persoane, incarcerate, si fara…