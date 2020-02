O victima a decedat si alte trei primesc ingrijiri medicale, in urma unui incendiu izbucnit la o casa Un barbat a murit, iar alte trei persoane primesc ingrijiri medicale, in urma unui incendiu izbucnit o casa din municipiul Medias, a anuntat, vineri dimineata, ISU Sibiu, informeaza agerpres.ro. Au fost evacuate patru persoane, din pacate, pentru un barbat de aproximativ 80 de ani s a constatat decesul. Celelalte trei persoane sunt constiente si in acest moment sunt evaluate medical. Incendiul a fost localizat si se lucreaza pentru lichidarea acestuia. In sprijin s au deplasat autospeciala de sa ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

