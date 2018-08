O ''verigă lipsă'' fosilizată, descoperită în China, ridică vălul de mister asupra evoluţiei ţestoaselor (studiu) O ramasita fosilizata, descrisa miercuri in revista stiintifica Nature, aduce unele indicii care ar putea raspunde la o intrebare pe care si-o pun de multi ani oamenii de stiinta: cum a devenit broasca... testoasa? Testoasele prezinta caracteristici cu totul si cu totul speciale: carapacele lor sunt compuse dintr-un plastron si o cochilie, sudate pe scheletul animalului, iar falcile nu sunt prevazute cu dinti si au forma de cioc. Cum au dobandit ele aceste caracteristici? Este "una dintre cele mai tenace enigme privind evolutia", potrivit cercetatorilor. O noua fosila descoperita in China si numita… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

