Politicieni și grupuri pentru drepturile omului cer dreptate pentru Tiba al-Ali dupa marturisirea tatalui sau care a ucis-o pe tanara vedeta de pe YouTube. Gestul sau a starnit indignare in Irak, in condițiile in care așa-numitele crime de "onoare" continua in aceasta țara conservatoare, scrie The Guardian.

