- Google a publicat joi, 2 aprilie, rapoarte de mobilitate pentru majoritatea tarilor lumii, acestea putand fi instrumente de sprijin pentru autoritati in lupta cu virusul COVID 19. Rapoartele sunt realizate pentru perioada 16 februarie-29 martie. Datele furnizate de Google arata ca populatia judetului…

- E o lupta contracronometru pentru copiii operați la clinicile din Italia și care trebuie sa ajunga acasa, in Romania. Acolo exista riscul infectarii cu coronavirus, iar ONG-urile și medicii de la noi se lupta sa ii ajute.

- Gigi Becali a vorbit pentru ProSport despre acțiunile pe care le-a facut in ultimele 24 de ore. „Eu nu mai stau dupa Guvernul Romaniei ca au inceput sa ne moara oamenii din cauza Coronavirusului. Miercuri am alocat bani pentru ajutorului spitalelor din Craiova, Pitești și Caracal. Cheltui cat este nevoie.…

Ziarul Unirea Mesajul prim-adjunctului șefului ISU Alba, Ovidiu Costea: „Stați acasa! Mai avem inca o șansa… O șansa pe care Italia nu o mai are!" Prim-adjunctul șefului ISU Alba, Ovidiu Costea: „Stați acasa! Mai avem inca o șansa… O șansa pe care Italia nu o mai are!"

- Uzina Ford de la Craiova iși trimite angajații in șomaj tehnic, din cauza epidemiei de coronavirus. Masura va intra in vigoare pe data de 19 martie și va dura pana pe data de 5 aprilie.Citește și: Un cunoscut medic roman explica de ce CORONAVIRUSUL face prapad in Italia, dar nu și in Romania…

- Un medic din Vrancea, care a implinit vineri 20 de ani in Peninsula și locuiește in zona Toscana, povestește cat de marcat a fost de cazul unui tanar de 27 ani, care avea saturația oxigenului foarte scazuta.Aseara, inainte sa intre in tura, un medic roman din Italia, care sta de 20 de ani in Peninsula…

- "Pentru ca se pare ca sunt și influencer si vad ca lumea e confuza si paranoica, am spus sa filmez acest mic tutorial despre cum sa te speli pe maini. Am facut-o in cel mai simplu mod, ca toata lumea sa ințeleaga. Voi face alte videouri in care voi reacționa la alții care se spala pe maini. Așa ca…

- Romania a intrat in alerta odata cu epidemia de coronavirus din Italia! Pe aproape toate grupurile de Facebook ale romanilor din Italia a aparut un apel, printre care acestia sunt indemnati sa nu se mai intoarca in tara, pentru a-si proteja rudele de pericolul virusului ucigas.