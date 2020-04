O vedetă de la Antene şi-a anunţat demisia în direct. Cine îi va lua locul ”Nu este cazul sa dramatizam”, a declarat acesta, dupa anuntul plecarii. Tot el este cel care a anuntat numele succesorului sau, Dima Trofim, prezent si el in platoul emisiunii. In ultima sa emisiune, Andrei Stefanescu a tinut sa le aduca multumiri atat colegei sale de platou, cat si tuturor celor din echipa emisiunii si sa-i ureze succes viitorului coprezentator: ”Vreau sa ii mulțumesc lui Nasrin pentru tot ce am trait alaturi de ea, pentru felul in care m-a primit și m-a facut sa ma simt aici, pentru ca trebuie sa va anunț ca pentru mine astazi este ultima emisiune la matinal.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

