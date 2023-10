„O vacanţă binemeritată cu fetele mele, după o viaţă mereu pe fugă” – drama familiei cu două fetițe dispărute în tragedia de la Veneția O vacanta binemeritata cu fetele mele, dupa o viata mereu pe fuga”. Oamenii proveneau din Targoviste si in cautarea unui trai mai bun, au ales sa plece la munca in Germania. Mircea a lucrat ca muncitor, iar sotia sa ca asistenta de vanzari. Dupa o perioada in care au muncit pe branci, cei patru se pregateau de un concediu in Venetia, relateaza Repubblica. „O vacanta binemeritata cu fetele mele, dupa o viata mereu pe fuga”, asa suna ultima postare a lui Mircea, chiar inainte de tragedie. Era nerabdator sa petreaca timp cu fiicele si sotia sa si sa scape de grijile de zi cu zi. Ieri dupa-amiaza,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Profund indurerat de veștile de ultima ora venite din Italia privind tragicul accident produs la Mestre, care a curmat și viețile a patru cetațeni romani. Transmit condoleanțe și multa putere familiei indoliate, in aceste momente de grea incercare”, a transmis președintele Klaus Iohannis.MAE: 4 romani,…

- Ministerul Afecerilor Externe anunta, miercuri seara, ca patru cetateni romani se afla intre victimele accidentului din Italia. Echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Trieste s-a deplasat la unitatea medicala unde au fost transportate trupurile neinsufletite si mentine…

- Potrivit antena 3.ro, cei patru romani erau stabiliți de multa vreme in Germania, insa venisera in vacanța la Veneția și erau cazați la campingul care inchiriase autocarul. Aurora și Georgiana, doua copile de 8 și 13 ani, mama lor Mihaela, in varsta de 42 de ani, și tatal Mircea, in varsta de 45 de…

- Patru romani au murit in accidentul produs, marți seara, in Mestre (Veneția), dupa ce un autobuz s-a prabușit de pe rampa unui pod și a luat foc, anunța MAE. Ar fi vorba de o familie cu doi copii care locuiau in Germania. Ziarele din Italia au publicat primele imagini cu scena accidentului. Un video…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a transmis condoleante familiei celor patru romani decedati in urma accidentului rutier din Venetia, Italia, si precizeaza ca autoritatile romane depun toate eforturile pentru repatrierea trupurilor neinsufletite. „Condoleante familiei celor patru romani decedati…

- „Profund indurerat de veștile de ultima ora venite din Italia privind tragicul accident produs la Mestre, care a curmat și viețile a patru cetațeni romani. Transmit condoleanțe și multa putere familiei indoliate, in aceste momente de grea incercare”, a transmis președintele Klaus Iohannis.MAE: 4 romani,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca patru romani și-au pierdut viața marți seara in Mestre, Veneția, dupa ce un autobuz a cazut de pe un pod. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca Ambasada Romaniei la Roma și Consulatul General al Romaniei la Trieste s-au autosesizat, in regim de…

- Ministerul Afecerilor Externe anunta, miercuri seara, ca patru cetateni romani se afla intre victimele accidentului din Italia. Un accident cumplit a avut loc, marți seara, la Mestre, langa Veneția, unde un autobuz a cazut 15 metri in gol. Cel putin 20 de pasageri au murit.„Ministerul Afacerilor…