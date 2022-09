O vacă nesupravegheată de stăpîn a avariat două autoturisme. O femeie a fost rănită ■ un accident mai putin obisnuit s-a petrecut pe un drum din comuna Tarcau ■ o bovina a „tamponat“ doua autovehicule, rezultand pagube materiale si o victima ■ Un accident neverosimil s-a petrecut pe un drum din comuna Tarcau. O vaca a „tamponat“ doua autoturisme, rezultand pagube materiale, o femeie a suferit leziuni, iar proprietarul […] Articolul O vaca nesupravegheata de stapin a avariat doua autoturisme. O femeie a fost ranita apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

