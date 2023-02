O urmă de dinozaur găsită a doborît toate recordurile Un dinozaur carnivor uriaș probabil s-a odihnit sau s-a ghemuit in Yorkshire in urma cu 166 de milioane de ani, lasind in urma sa dovezi incontestabile. Aceasta urma de dinozaur gasita in Yorkshire se afla de-a lungul „Coastei dinozaurilor” din Regatul Unit. Aceasta urma de dinozaur gasita in Yorkshire dateaza din Jurasic, masoara aproape un metru in lungime și este cea mai mare de acest fel ga Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

