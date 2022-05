Stiri pe aceeasi tema

- Oksana Kononenko, 36 de ani, a fost angajata de banca privata Bergos din Zurich, Elveția, și va incepe munca luni, 16 mai. Femeia a fugit din Kiev, dupa ce Rusia a invadat Ucraina. Ajunsa in Zurich, expertul financiar s-a inscris pe listele Centrul Federal de Azil. Acolo au surprins-o camerele televiziunii…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si-a inrautatit estimarile privind evolutia economica a Romaniei in 2022 si in 2023, dupa o redresare de 5,9% in 2021, determinata in principal de consumul privat solid, se arata intr-un raport publicat marti de institutia financiara internationala.Economia…

- Regatul Unit a anuntat luni eliminarea tuturor taxelor vamale pentru produsele ucrainene si interzicerea exportului anumitor tehnologii sensibile catre Rusia pentru a ajuta Kievul sa faca fata invaziei ruse, informeaza marti AFP."Taxele vamale pentru toate marfurile importate din Ucraina vor…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat luni, 4 aprilie, "suspendarea cu efect imediat" a accesului Rusiei si Belarusului la finantarea si expertiza bancii, in urma invadarii Ucrainei, informeaza AFP."Aceasta inseamna ca nu vor mai exista noi finantari de proiecte…

- Armata rusa a organizat in Belarus un loc unde se vand bunurile furate in timpul invadarii Ucrainei, transmite Direcției Principale de Informații a Ministerului Apararii al Ucrainei.„In orașul Narovlya (Belarus), invadatorii au inființat un bazar specializat in care vand bunuri furate in Ucraina.…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a afirmat, luni, ca doreste o evaluare a ministrilor PNL si a Guvernului in general, in special pentru a asigura reformele din PNRR si revenirea economiei.”Nu este nimic special”, afirma Citu, chiar daca evaluarea se face la doar cateva luni de la instalarea…

- Ministrul Afacerilor Externe canadian, Melanie Joly, efectueaza luni o vizita oficiala in Romania, la invitatia lui Bogdan Aurescu.Cu aceasta ocazie, Melanie Joly va fi primita la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis.Tot luni, sunt programate consultari politice intre Bogdan…

- Priti Patel, ministrul britanic de Interne, a anunțat ca mai multe state occidentale, inclusiv Marea Britanie și SUA, au solicitat suspendarea Rusiei din Interpol, ca sancțiune privind invazia din Ucraina, potrivit AFP.Canada, Australia și Noua Zeelanda s-au alaturat demersului și au cerut…