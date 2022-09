Stiri pe aceeasi tema

- Președintele sirb Aleksandar Vucic a declarat, la o ședința speciala a parlamentului, ca țara, la fel ca intreaga Europa, are in perspectiva apropiata cea mai grea iarna de la cel de-al Doilea Razboi Mondial. Timp de doua zile, șeful statului sirb a participat la o sesiune speciala a adunarii dedicata…

- Polonia a estimat la peste 1.300 de miliarde de euro pagubele ce i-au fost provocate de Germania in al Doilea Razboi Mondial, a anuntat joi liderul partidului polonez de guvernamant Lege si Justitie (PiS), Jaroslaw Kaczynski, care a precizat ca Varsovia va cere oficial Berlinului

- 23 august reprezinta o data de referința in istoria țarii noastre, deși a fost sarbatorita cu mult fast drept ”Zi Naționala” in comunism. In prezent a devenit o zi cam ignorata și nu ar trebui. Daca nu știați, ziua de 23 august, ziua Pactului Ribbentrop-Molotov, a fost stabilita de Parlamentul European,…

- La prefectura Kanagawa din Japonia a avut loc o conferința in care au fost dezvaluite o serie de crime de razboi savarșite in cel de-al Doilea Razboi Mondial de invadatorii japonezi in China. Takashi Ogawa, fost profesor la Universitatea Nipona Veterinara și a Științei Vieții, a prezentat celor 500…

- Presedinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, a subliniat, in discursul sau, ca insula isi sporeste capacitatile defensive si va "mentine linia apararii" pentru democratiile din regiune, relateaza News.ro. SUA a fost un partener de baza in ceea ce priveste securitatea pentru multe tari liberale din regiunea…

- Locotenetul Hiroo Onoda a fost trimis pe un insula in Filipine in decembrie 1944 si s-a ordonat sa nu se predea pana la intoarcerea Armatei Imperiale. Ceea ce el a facut, fara sa stie ca razboiul s-a terminat. Filipinele au fost invadate de Japonia in 1941 si s-au confruntat cu lupte grele intre trupele…

- Primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion, localitate afectata de incendiul de vegetatie uscata care a pornit din Poligonul Babadag, a facut, vineri, apel sa nu fie folosite sistemele de irigatii pentru a fi suficienta apa pentru a alimenta cisternele. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un ofiter israelian a explicat de ce razboiul din Ucraina ar putea dura 10 ani. El le-a cerut ucrainenilor sa se pregateasca moral pentru faptul ca acesta este „un razboi de lunga durata”.