- Vineri, 17 decembrie, incep la Curtea de Apel București pledoariile finale in procesul Colectiv. Printre cei care așteapta sentințele sunt spitalele, care cer sa-și recupereze costurile facute la achizițiile de dezinfectanți falși de la Hexi Pharma. Cinci laboratoare, din Cehia, Italia și Romania, au…

- O harta cu valul 5 COVID in Europa a devenit virala. Romania apare ca singura tara verde in avalansa de infectari care a cuprins statele Uniunii Europene. Practic, numarul cazurilor scade de la o zi la alta, iar incidenta a coborat sub unu la mia de locuitori. Este o exceptie daca ne uitam la ceea ce…

- Gigantul fast-food McDonald’s s-a angajat intr-o lupta cu justiția din Italia pentru a putea construi un McDrive in spatele sitului istoric al termelor Caracalla, la Roma. Urmatoarea etapa, Consiliul de Stat. A savura un Big Mac in timp ce te poți bucura la doi pași de vederea bailor termale romane…

- Omicron, noua varianta sud-africana a coronavirusului și care are mult mai multe mutatii decat varianta Delta, incepe sa fie depistata in tot mai multe țari din lume. Pana luni, fusese confirmate cazuri de COVID-19 cu noua tulpina a virusului in țari precum Belgia – acolo unde a fost depistat primul…

- ''Stim ca suntem acum angajati intr-o cursa contracronometru'', a spus Von der Leyen intr-o declaratie data presei in timpul unei vizite in Letonia, adaugand ca producatorii de vaccinuri au nevoie de doua pana la trei saptamani pentru ''a avea o viziune completa asupra caracteristicilor mutatiilor''…

- Procurorii Parchetului European, condus de Laura Codruța Kovesi, au facut, miercuri, primele percheziții in Romania. Procurorii europeni investigheaza o posibila frauda cu TVA, comisa in Germania, cu ramificații in alte patru state-Cehia, Slovacia, Italia, și Romania. In Romania, anchetatorii au descins…