O tulpină rezistentă la antibiotice care a apărut la porci are capacitatea de a infecta oamenii O tulpina extrem de rezistenta la antibiotice a super-bacteriei stafilococul auriu meticilino-rezistent (MRSA), care a aparut la animale din crescatorii in ultimii 50 de ani, se poate transmite la om, sugereaza un nou studiu, informeaza DPA/PA Media. Tulpina, CC398, a devenit tipul dominant de MRSA la animalele de crescatorie din Europa – probabil ca urmare a utilizarii pe scara larga a antibioticelor la porci – si este, de asemenea, o cauza din ce in ce mai frecventa in cazurile de infectare la om, potrivit cercetatorilor, relateaza Agerpres.CC398 si-a mentinut rezistenta la antibiotice de-a… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

