- Formatia italiana Maneskin a fost declarata castigatoare a celei de-a 65-a editii a concursului de muzica Eurovision, desfasurat in Olanda, gratie celor 524 de puncte adunate de piesa sa 'Zitti e buoni'.AGERPRES Cititi si: * VIDEO Eurovision 2021 Marea finala…

- Roberto Gheorghița, un luptator profesionist de naționalitate romana care locuiește de 14 ani in Republica San Marino, a devenit noul campion mondial ISKA K1 la categoria 65 kg, in cadrul K-1 Open World Championship 2021 de la Milano. K1 este un sport de lupta, care combina tehnicile Muay Thai,…

- Platforma de streaming sportiv DAZN va transmite Serie A in perioada 2021-2024, platind 2,5 miliarde de euro. DAZN, platforma miliardarului anglo-american de origine ucraineana Len Blavatnik, este cel mai bun serviciu de streaming sportiv, fiind supranumit "Netflix al sportului". Zece meciuri, șapte…

- Portarul Gianluigi Buffon, multiplu campion al Italiei la fotbal cu Juventus, a dezvaluit ca planuieste sa se retraga in iunie 2023, dar nu exclude sa-si agate ghetele in cui inainte de acest termen. Buffon, 43 ani, are contract cu Juventus pana la finele acestui sezon, dar campioana Italiei i-a propus…