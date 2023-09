Stiri pe aceeasi tema

- Unul din doi profesori nu crede ca guvernantii vor aplica cresterile salariale promise si aproape o treime (29%) dintre acestia spun ca situatia lor financiara este precara sau modesta, releva sondajul intitulat „Perceptiile profesorilor in noul an scolar” dat, duminica, publicitatii de World Vision…

- ”2 din 3 parinti sustin ca bugetul alocat pentru cumparaturile cu inceperea anului scolar va fi mai mare decat anul trecut. Astfel, peste 38% vorbesc despre o crestere a cheltuielilor cu 30%, in timp ce aproximativ 28% apreciaza ca aceasta suma a crescut cu 10%”, rezulta dintr-un sondaj realizat de…

- Rezultate finale DEFINITIVAT 2023: Au fost publicate notele dupa contestații. Situația din Alba și din țara Definitivat 2023: Ministerul Educației a publicat marți, 1 august, rezultatele finale ale examenului de Definitivat. Cadrele didactice care promoveaza examenul dobandesc dreptul de practica in…

- Sondaj CIS Gaz In 2022 și primul semestru al acestui an, mulți romani s-au plans de facturile mai mari la energie, in condițiile in care costurile au avut un avans și de 100% in unele cazuri, fața de aceeași perioada a anului anterior. Costurile cu utilitațile au urcat mult sau foarte mult in ultimele…

- Tinerii considera independenta financiara ca pe un obiectiv crucial, 85% dintre respondenti afirmand ca este un aspect de importanta majora pentru ei iar trei sferturi dintre acestia (75%) declarand ca sunt dispusi sa economiseasca o parte substantiala din salariul lor pentru a construi surse de venit…

- O categorie de romani angajați la stat va intra in posesia unei prime in valoare de 1500 de lei, incepand cu toamna anului 2023. Banii vor fi acordați intr-o singura tranșa. Iata mai jos, in articol, cine sunt romanii care vor intra in posesia acestei sume de bani și pentru cei vor putea fi cheltuite…

- 16 sunt de parere ca masurile sunt acceptabile, avand in vedere ca nu mai era suficient timp pentru a fi sustinute probele In sedinta de Guvern din data de 11 iunie a fost aprobata ordonanta de urgenta prin care sunt echivalate probele de competente de la bacalaureat cu medii din liceu, iar proba practica…

- Urmarile grevei generale din Educație, despre care se știe deja ca a fost suspendata recent, dupa ce fusese declanșata in 22 mai, incep sa se vada pe statele de salarii. Profesorii au inceput deja sa primeasca „fluturașii” de salariu, din care reiese ca perioada de greva le-a fost taiata din venituri.…