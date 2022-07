Stiri pe aceeasi tema

- Situație de-a dreptul incredibila in luna iulie, in Capitala. Jumatate din populația Capitalei a ajuns sa faca baie la lighean, asta dupa ce in aceste momente se fac reparații la rețea. Cand va reveni apa calda.

- Admitere la Dimitrie Cantemir 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii pentru fiecare facultate in parte. Admitere la Dimitrie Cantemir 2022. Acte necesare plus calendarul complet al admiterii pentru fiecare facultate in parte Elevii care vor sa dea admiterea la Dimitrie Cantemir 2022…

- Trei din zece romani (28%) continua sa-si pastreze economiile „la saltea”, in conditiile in care o treime dintre ei nu reuseste sa economiseasca, iar o alta treime crede ca va economisi mai putin decat pana acum, arata rezultatele unui studiu despre evolutia atitudinilor romanilor fata de economisire…

- Doi barbați au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind suspectați de comiterea unui jaf stradal. Suspecții au 32 și, respectiv, 33 de ani și au fost prinși dupa ce un adolescent a sunat la poliție, și a anunțat ca a fost jefuit. Cazul a avut loc in Capitala.

- O autoritate criminala, fost sportiv, care a batut un barbat in sectorul Botanica al Capitalei și a amenințat cu pistolul cainele care-l insoțea, a fost trimis pe banca acuzaților.Cazul a avut loc in luna martie, in curtea unui bloc din Chișinau.

- Clujenii se numara printre cel mai bine platiți angajați din țara, iar domeniul cu cele mai mari salarii oferite este IT-ul, unde salariații ajung sa caștige chiar și peste cei din Capitala. Un angajat din Cluj-Napoca caștiga, in medie, circa 4.000 de lei net pe luna, potrivit datelor extrase din Salario,…

- 370 de blocuri din București, Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii „Marie Curie" și alte instituții raman pana sambata fara apa calda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Sarbatorile pascale sunt deja foarte aproape, ceea ce inseamna ca pregatirile pentru ca acestea sa decurga in cel mai armonios mod posibil sunt deja in toi. Chiar daca sarbatorile de Paști sunt specifice multor culturi, in spațiul nostru ele sunt imbinate cu tradiții transmise din generație in generație…