Stiri pe aceeasi tema

- Cardurile securizate nominate, in valoare totala de 2.000 lei nou nascut vor fi alimentate o sigura data Cu aceste carduri vor putea fi achizitionate alimente si produse aparatura destinate administrarii alimentatiei copilului; scutece si imbracaminte destinata copilului; produse de cosmetica si igiena…

- Auchan Retail Russia a informat ca noul magazin "My Auchan" va oferi un sortiment de aproximativ 900 produse, din care 90% vor fi produse alimentare marca proprie Auchan.Decizia Auchan de a-si mentine prezenta in Rusia a determinat Ucraina sa ceara boicotarea lantului francez de magazine.Auchan sustine…

- Clujenii care doresc sa se implice in campania de ajutorare organizata pentru a sprijini locuitorii din zonele afectate de cutremur in Turcia pot dona bunuri in patru locații din municipiul Cluj-Napoca.

- Au stat cu orele in picioare pentru un pachet cu ajutoare de la Uniunea Europeana. Sute de galateni nevoiasi au așteptat in strada sa primeasca alimente și produse de igiena personala. Imbulzeala și cozi sunt peste tot in tara, acolo unde sunt distribuite aceste pachete.

- O majoritate relativa de francezi si germani (intre 36% si 39%) sunt de parere ca relatiile dintre Franta si Germania s-au deteriorat, potrivit unui sondaj Ipsos realizat pentru fundatia politica Heinrich Boll si publicat marti, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Numerarul are niște elemente și particularitați care țin de suveranitatea, identitatea și politicile monetare ale fiecarui stat. Drept urmare, nu putem renunța complet la numerar, dar putem limita utilizarea lui. Aceasta este parerea lui Bogdan Patru,...

- ROMANII NU MAI FAC FAȚA DATORIILOR50% nu iși pot plati datoriile22% au restanțe la taxe și impozite15% nu iși platesc facturile la timp14% renunța la medicamente, ca sa iși plateasca datoriilesursa: sondaj IRES ROMANII NU MAI FAC FAȚA DATORIILOR30% traiesc cu strictul necesar40% spun ca traiesc decent80%…

- FOTO VIDEO| Percheziții in ALBA: TONE de produse de igiena personala și MII de litri de bauturi spirtoase au fost confiscate de polițiști Percheziții in ALBA: TONE de produse de igiena personala și MII de litri de bauturi spirtoase au fost confiscate de polițiști Tone de produse de igiena personala…