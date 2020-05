Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de decese din Statele Unite ale Americii de COVID-19 a depașit marți cele 58.220 de vieți pierdute in timpul razboiului din Vietnam. In Razboiul din Vietnam (1955-1975) si-au pierdut viata 58.220 de militari americani. Desi cele doua evenimente nu au nicio legatura, acest prag are o valoare…

- Peste 3 milioane de cazuri de infectare cu COVID-19 in lume Foto: Arhiva. Peste 3 milioane de cazuri de infectare cu COVID-19 sunt acum în lume și aproape 210.000 de bolnavi au murit, potrivit numaratorii în timp real, realizata de Universitatea Americana, John …

- Noile decese, inregistrate de joi, ora locala 20.30, pana vineri la aceeasi ora, ridica la 51.017 numarul total al mortilor legate de COVID-19 in Statele Unite, cea mai afectata țara de coronavirus, conform bilanțurilor oficiale. Citește și: Bill Gates, avertisment terifiant, SUA nu e nici…

- Cel putin 131 de oameni au murit de malarie in Zimbabwe, in timp ce tara face eforturi de a gestiona raspandirea Covid-19, relateaza The Guardian.Decesele au fost inregistrate in 201 de focare depistate pe teritoriul tarii, potrivit Ministerului Sanatatii. Expertii prevad ca numarul deceselor…

- In ultimele 24 de ore, numarul deceselor cauzate de pandemia de coronavirus in Statele Unite ale Americii a crescut la 1.891, scrie Agerpres.De la declanșarea epidemiei și pana in prezent, numarultotal al morților inregistrat pe teritoriul SUA a ajuns la 38.664.Bilantulcazurilor de contaminare a atins…

- Statele Unite au depasit miercuri pragul de 400.000 de cazuri de coronavirus, potrivit unui bilant al Universitatii americane Johns Hopkins, scrie AFP, citeaza adevarul.ro.In SUA au murit 12.912 persoane. De la mijlocul saptamanii trecute, Statele Unite au raportat mai mult de 1.

- Numarul deceselor provocate de Covid-19 in Spania in decurs de 24 de ore a crescut din nou, depasind 740, dupa patru zile consecutive de diminuare, scrie news.ro.Datele anuntate marti de autoritatile sanitare spaniole sunt: 140.510 cazuri de infectare,13.798 de decese. Mai mult de 43.200…

- 63,098 de cazuri de coronavirus au fost oficial recenzate miercuri in Statele Unite, dintre care 827 de decese, potrivit unui bilant al Universitatii Johns Hopkins, scrie AFP.In ziua precedenta, Statele Unite numarau 600 de decese de Covid-19, informeaza news.ro. Citește și: Dr Alexandru…