- O ucraineanca a fost reținuta pentru 72 de ore, dupa ce a incercat sa ofere mita polițistului de frontiera ca sa permita intrarea in Republica Moldova pentru un prieten care avea deja pe numele sau refuz de intrare in țara noastra.

- Doi calatori din Armenia și Ucraina sint cercetați, dupa ce polițiștii de frontiera au depistat la ei permise de conducere cu semne de falsificare. Ambele cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Primul caz a avut loc la punctul de trecere Tudora. Polițiștii de frontiera au depistat la un…

- Doi ucraineni in varsta de 21 și 28 de ani au fost documentați de oamenii legii dupa ce ar fi incercat sa mituiasca un polițist de frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF, cazul a avut loc in acest weekend, cand cei doi s-au prezentat in PTF Leușeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Astfel,…

- Pentru a le facilita trecerea frontierei de stat, doi cetațeni straini au incercat sa ofere mita angajaților Poliției de Frontiera. Documentați sunt cetațeni ai Ucrainei cu varste de 21 și 28 de ani.

- Poliția de Frontiera a Republicii Moldova informeaza ca, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 41 108 traversari, un numar mai mare fiind consemnat pe sensul de intrare in Republica Moldova – 20 658 traversari persoane. Totodata, pe sensul de intrare in țara a fost inregistrat…

- Un reprezentant al Grupului rus de mercenari Wagner, care lupta in Ucraina, a incercat sa ajunga saptamana aceasta in Republica Moldova. El a fost depistat la Aeroportul international Chisinau, iar politistii de frontiera nu i-au autorizat intrarea in tara, a anuntat duminica Politia de Frontiera. „Atragem…

- Doi cetațeni ai Ucrainei au incercat sa mituiasca o polițista de frontiera, pentru a exclude o posibila documentare asupra faptului ca au intrat ilegal in Republica Moldova, informeaza Poliția de Frontiera. Totul a avut loc miercuri, 22 februarie, in PTF Sculeni. Pe sensul de ieșire din țara s-au prezentat…

- Autoritațile au deces revenirea la condițiile normale de efectuare a transportului din și spre Ucraina. Astfel, incepand de marți, 10 ianuarie, toți posesorii de autovehicule neinmatriculate in Republica Moldova, care intra pe teritoriul țarii noastre sau care il tranziteaza dinspre Ucraina vor achita…