Ungaria ”nu mai poate fi considerata o democratie”, dupa cei zece ani de exercitare a puterii de catre premierul Viktor Orban, conchide ONG-ul american Freedom House intr-un raport in care subliniaza ca nu a observat niciodata un ”declin atat de precipitat” in acest domeniu, relateaza AFP. Potrivit organizatiei, aceasta tara - membra a Uniunii Europene (UE) din 2004 - trebuie sa fie considerata drept ”un regim hibrid (...) intr-o zona gri intre democratii si autocratii complete”, scrie news.ro. Ungaria este singura tara membra UE aflata in aceasta categorie - in care figureaza de asemenea Ucraina…