O țară vecină importă apă din România pentru irigații. Culturile românilor, în schimb, sunt distruse din cauza secetei Fermierii romani se plang ca statul nu face nimic sa ii ajute, in condițiile in care foarte multe de culturile de anul acesta sunt compromise din cauza secetei. Este și cazul agricultorilor din Arad, care se uita peste gard la vecinii unguri, in timp ce aceștia se mandresc cu o agricultura infloritoare. Și asta grație sistemelor de irigație de ultima generație de care dispun in urma numeroaselor investiții. Mai mult, aceștia folosesc apa importata din Romania. Așa se face ca in timp ce la noi culturile sunt compromise din cauza secetei, la vecinii nostri maghiari campurile sunt verzi intrucat… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

