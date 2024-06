Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA l-au reținut pe șeful Biroului pentru Imigrari al Județului Caraș Severin și au pus sub control judiciar alte trei persoane in dosarul rețelei de trafic de migranți. Șeful Biroului pentru Imigrari și doi funcționari din subordinea lui sunt acuzați ca au primita mita pentru a acorda nelegal…

- Dupa audieri maraton DNA si DIICOT in operatiunea care a vizat mafia gulerelor albe a traficului de persoane din Romania, au fost azi-noapte dispuse de catre procurori mai multe retineri. DIICOT Caras-Severin a dispus retinerea a sase persoane, in frunte cu Dan Vasile, considerat a fi liderul gruparii…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat marți, 4 iunie, ca operatiunea de destructurare a unei rețele de traficanți de migranți, in care sunt implicati ofițeri ai ministerului, a fost initiata de Directia Generala Anticoruptie, structura care aparține chiar MAI, ceea ce arata, spune Predoiu…

- Un fost angajat al Serviciului pentru Imigrari al județului Arad ar fi fost vizat de percheziții. Gruparea infracționala se ocupa de trafic de migranți, trecerea frauduloasa a frontierei, spalare de bani și facilitarea șederii ilegale in Romania.

- Operațiune comuna in premiera, in aceasta dimineața, a DNA și DIICOT in vestul Romaniei, vizata fiind mafia gulerelor albe implicate in traficul de migranți și sprijinitorii acestora de la Inspectoratul General pentru Imigrari. Conform primelor informații, rețeua funcționa de mai bine de doi ani pe…

- Urmare a cazului din data de 12.03.2024, privind un grup infracțional organizat, specializat in trafic de migranți, destructurat de polițiștii de frontiera sub coordonarea DIICOT, aducem la cunoștința opiniei publice urmatoarele aspecte: La data de 12.03.2024, procurorii DIICOT – Structura Centrala…

- Procurorii DIICOT – Structura Centrala au efectuat, marți 33 de percheziții domiciliare pe raza judetelor Dolj, Timis, Arad, Caras-Severin si Arges, fiind vizati membrii unei grupari infractionale care a incercat sa introduca si sa scoata ilegal din Romania sute de migranti.