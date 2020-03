Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din plajele din toata lumea vor disparea pana la sfarșitul secolului, arata un studiu, citat de The Guardian. Schimbarea climei e de vina, pentru ca duce la creșterea nivelului marilor și oceanelor, iar apa va eroda țarmurile.Imaginile din satelit studiate de oamenii de știința de la…

- Primii romani de pe nava de croaziera Diamond Princess ancorata in portul Yokohama vor reveni, vineri noapte, in țara, a declarat Raed Arafat, pentru Mediafax. Inițial la bordul vasului au fost 17 romani, dintre care doi sunt infectați cu noul coronavirus. Romanii care vor debarca fac parte dintr-un…

- In ultimele șase saptamani, mai multe postari pe rețele de socializare din toata lumea au prezentat etichetele unor produse Dettol, fabricat de colosul Reckitt Benckiser, din care se ințelegea ca dezinfectantul are capacitatea “de a ucide coronavirusul”. Mesajele au fost distribuite de sute de mii de…

- In anul 1993 tupa Britanica UB40 lansa „(I Can’t Help) Falling in Love with You” ca prim single de pe albumul “Promises and Lies”. Melodia a devenit imediat un hit mondial iar in Statele Unite staționeaza timp de 7 saptamani pe primul loc in Billboard Hot 100. Ajunge no. 1 și in Marea Britanie, Austria,…

- Johnson vrea sa foloseasca tactica lui Trump in negocierile cu UE. Amenința cu taxe vamale pentru produsele europene, dupa Brexit Boris Johnson vrea sa foloseasca amenintarea suprataxelor vamale in negocieri comerciale cu UE, dar și cu alte state, dezvaluie The Times, care susține ca Londra vizeaza…

- In 1985 cei de la UB40 lansau „I Got You Babe”! Piesa este o colaborare cu Chrissie Hynde, solista trupei The Pretenders. Aceasta se regasește pe cel de-al 6-lea lor album, „Baggariddim” și ajunge pe primul loc in Marea Britanie și doar pe locul 28 in Statele Unite. UB40 mai ajung pe primul loc și in…

- Potrivit Reuters , primul ministru britanic Boris Johnson a declarat ca cei care se opun utilizarii de echipamente de comunicații fabricate de Huawei in China, pentru implementarea noilor rețele 5G in Marea Britanie, trebuie sa spuna și care este tehnologie alternativa ce trebuie folosita in schimb.…

- Guvernul britanic poate lucra cu producatorul chinez Huawei în cadrul dezvoltarii 5G fara a compromite legaturile cu serviciile americane de informații, a afirmat luni șeful MI5 Andrew Parker, potrivit AFP.Aceste declarații ar putea alimenta speculațiile privind o eventuala unda verde…