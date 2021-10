Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani din Capriolo traiește cea mai mare drama a unui parinte. Fiica lor de numai 15 ani a murit calcata de o cisterna cu lapte, dupa cateva zile de agonie. Parinții au decis sa ii doneze organele.

- Clipe de groaza pentru o romanca care avea grija de o batrana in Italia! Femeia s-a trezit in mijlocul nopții din cauza țipetelor acesteia, iar din graba de a stinge flacarile care ieșeau dintr-o patura electrica care s-a aprins, infirmiera a aruncat cu apa, ștecherul fiind in priza. Din nefericirea…

- Sfarsit ingrozitor pentru un copil roman paralizat, in Italia. A murit dupa ce propria mama l-a lasat sa zaca in soare ore in șir Sfarsit ingrozitor pentru un copil roman paralizat, in Italia. A murit dupa ce propria mama l-a lasat sa zaca in soare ore in șir O romanca de 45 de ani a fost arestata in…

- Tragedia a avut loc in zona Catanese, Italia. Baiatul de 14 ani suferea de tetrapareza spastica și retard mintal sever și era incapabil sa se intrețina singur. Cu toate acestea, mama adolescentului l-a lasat expus in mod prelungit la razele soarelui pentru o perioada considerabila de timp, ceea ce a…

- O fata de 17 ani, din Galați, a avut parte de un sfarșit cumplit, aceasta a luat o supradoza de pastile dupa ce a fost batuta și violata de fostul iubit, un barbat insurat. O fata de 17 ani, din Galați, pe nume Catalina, și-a pus capat zilelor dupa ce ar fi fost violata și batuta cu bestialitate de…

- Un copil, in varsta de doar un an, a decedat dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Tragicul incident a avut loc in Bihor. Parinții au dat vina pe echipajul SMURD și i-au luat la bataie. Copil decedat dupa ce s-a inecat cu o bomboana Parinții i-au oferit celui mic o bomboana, apoi a urmat […] The post Ingrozitor!…

- O noua moarte subita post vaccinare apare la scurt timp dupa un alt deces survenit in Italia, in urma cu cateva zile. De aceasta data este vorba despre o romanca, ingrijitoare in Italia, care s-a vaccinat cu o doza AstraZeneca. La șapte ore distanța, femeia a inceput sa se simta rau, iar ulterior a…

- O romanca din Italia a murit la doar 7 ore dupa ce se vaccinase cu prima doza de AstraZeneca. Femeia se afla la volan cand i s-a facut rau. E a reușit sa opreasca și chiar sa se dea jos din mașina iar trecatorii au chemat de urgența salvarea.In momentul in care au ajuns la ea cadrele medicale nu au…