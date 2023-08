Stiri pe aceeasi tema

- Caz șocant la Botoșani, unde o femeie de 23 de ani, care era cazata la un hotel din localitate, și-a aruncat copiii in varsta de 2 și 3 ani de la balcon, iar unul dintre ei a murit deja. Femeia era divorțata și a incercat sa se sinucida. ”La data de 20.08.2023, IPJ Botosani a fost sesizat cu privire…

