- Spitalul Județean de Urgența ”Sfantul Ioan cel Nou” din Suceava a facut in plina pandemie de coronavirus o achiziție contrversata, scrie g4media.ro. „La inceputul lunii aprilie, o societate din Berceni, fara activitate de la inființare, a primit de la spitalul sucevean un contract de 500.000 de lei.…

- Un barbat in varsta de 46 de ani din județul Suceava, confirmat cu COVID-19, a murit, joi, 9 aprilie.Barbatul a fost internat in data de 22 martie in Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava, i s-au recoltat probe pentru testul de coronavirus in data de 2 aprilie și a ...

- Primele echipamente de protectie si aparatura medicala, in valoare totala de 46.850 de euro, vor fi livrate, miercuri, Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava, informeaza Organizatia Salvati Copiii, prin intermediul unui comunicat."Spitalul Judetean de Urgenta 'Sfantul…

- Un medic de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) ''Mavromati'', care a fost confirmat cu virusul COVID-19, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor dupa ce a mers la serviciu, desi trebuia sa se afle in izolare la domiciliu, a declarat,…

- Universitatea „Ștefan cel Mare" din municipiul Suceava a deschis luni, 30 martie 2020, liniile de sprijin emoțional și consiliere psihologica gratuita, dedicate cadrelor medicale din cadrul Spitalul Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din municipiul Suceava afectate ...

- Spitalul Județean „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava are nevoie urgent de 20 de medici pentru Unitatea de Primiri Urgențe și pentru secția de Boli Infecțioase, de 30 de asistente medicale și de 30 de infirmiere, a declarat prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, dupa finalizarea analizei ...

- Un medic din Spitalul Județean „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava ne-a transmis un apel disperat pentru stabilirea unei coordonari cat mai rapide și ferme a situației din aceasta unitate medicala, in care 36 de medici și 49 de asistenți medicali, infirmiere și brancardieri au fost pana acum ...

- Un medic al Spitalului din Suceava susține ca nu au existat maști timp de o saptamana, iar cand au primit in sfarșit, s-au trezit cu niște „carpe” subțiri, care se rupeau la cea mai mica bruscare.”Vom fi mult mai mulți decat 92, pentru ca jumatate spital abia acum se tresteaza”, spune un cadru medical…