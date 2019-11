Stiri pe aceeasi tema

- O tanara care isi plimba cainele intr-o padure din nordul Frantei a murit dupa ce a fost atacata de aproape 90 caini care participau la o vanatoare, informeaza Agerpres. Femeia, care era insarcinata, și-a sunat iubitul cu puțin timp inainte de a fi omorata. Moartea femeii, in varsta de 29 de ani, in…

- Locuitorii Capitalei care detin animale vor trebui sa le declare autoritatilor, riscand altfel o amenda intre 500 si 1.000 de lei. Proiectul a fost adoptat azi de catre Consiliul Primariei Bucuresti cu o larga majoritate.

- Politistii incearca sa identifice victima si sa stabileasca exact ce s-a intamplat. Trupul neinsufletit a fost ridicat de la fata locului si dus la morga Spitalului Filantropia pentru efectuarea expertizei medico-legale.

- Site-ul de travelling Calator in bascheți a realizat un top al pensiunilor pet friendly, unde animalele de companie chiar sunt acceptate. In acest top sunt incluse mai multe destinații din Maramureș. PASTRAVARIA ALEX: Pensiune in Maramureș care accepta animale de companie, fara taxe suplimentare. Mara,…

- O nava a Flotei Nordice a Rusiei a fost atacata de catre o morsa care isi apara puii. Un incident militar neobisnuit in care a fost implicata o nava din Flota Nordica a Marinei Federatiei Ruse a avut loc in Oceanul Arctic. O nava care facea parte dintr-o expeditie a fost atacata si chiar…

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…