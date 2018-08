Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 5 ani internata la Institutul Mamei și Copilului din Capitala va fi transportata la Bucuresti cu un elicopter SMURD Galați. Copila este in stare grava, dar stabila, dupa ce s-a intoxicat cu paracetamol.

- Patru persoane au fost ranite si au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs vineri in localitatea Corbi din judetul Arges, unde o soferita a pierdut controlul volanului si a lovit o masina parcata, in care urca o familie.

- Incident socant in Capitala! Un copil iesit la joaca in parc a ajuns tocmai la spital. Totul dupa ce micutul s-a curentat si a lesinat. Conform Romania Tv, copilul a fost transportat de urgenta la spital de catre un echipaj de la Ambulanta, acolo unde in a primit ingrijiri.Citeste si: Simona…

- Un baiat de doar 6 luni a fost transportat din Chisinau cu un elicopter al serviciului SMURD Iasi la Bucuresti.Potrivit reprezentantilor IGSU, copilul a fost diagnosticat cu insuficiența hepatica acuta și se afla in stare constanta stabila.

- Un grav incident s-a petrecut marți, în timpul unei serbari dedicate Zilei Învațatorului, la o gradinița din Suceava, unde o fetița de patru ani care interpreta o piesa de teatru pe scena a fost lovita în cap de un cadru metalic.

- Un barbat se zbate intre viața și moarte dupa un accident care a avut loc in acesta dupa-amiaza in Timisoara. Incidentul s-a petrecut in zona Torontalului. Biciclistul care acum este internat in spital, in stare grava, circula pe strada Liege, dinspre Calea Aradului inspre Calea Torontalului si a virat…

- Miercuri seara, o veste destul de trista venea de la Galati acolo unde Alexandru Jula a fost internat la inceputul saptamanii in stare foarte grava dupa un accident vascular cerebral. Mai multe persoane, cunoscuti ai marelui artist au confirmat informatia ca ALexandru Jula s ar fi stins din viata. Informatia…

- Un barbat din judetul Galati a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta, cu o alcoolemie in sange de 6,3 la mie, dupa ce a suferit un traumatism cranio-cerebral, a declarat luni seful Serviciului...