Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Anghel, un pilot cu o experiența de ani de zile, a murit astazi alaturi de pasagera sa, in varsta de 28 de ani, intr-un cumplit accident aviatic ce a avut loc in județul Giurgiu, la scurt timp dupa decolare. Aeronava de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabușit la sol și a luat foc.

- Un apel primit de serviciile de urgența anunța sambata, in jurul orei 14, o posibila aeronava prabușita pe un camp de langa localitatea Letca Noua, din județul Giurgiu. Imediat dupa primirea apelulului, spre locul indicat de apelant au plecat trei autospeciale de stingere și doua ambulanțe SMURD de…

- La manșa avionului prabușit sambata in județul Giurgiu s-ar fi aflat proprietarul aerodromului din Letca Noua, Valentin Anghel, au declarat, pentru Mediafax, martori din comuna. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un avion de agrement s-a prabușit, sambata, in localitatea Letca Noua din județul Giurgiu. Doua persoane carbonizate au fost gasite la locul evenimentului, anunța ISU Giurgiu. Un apel la numarul unic de urgenta 112 a anuntat, astazi, in jurul orei 14.05, ca un avion ultrausor model CITIUS YR-5599 s-a…

- Un avion de agrement s-a prabușit, sambata, in localitatea Letca Noua din județul Giurgiu. Doua persoane carbonizate au fost gasite la locul evenimentului, anunța ISU Giurgiu. Un apel la numarul unic de urgenta 112 a anuntat, astazi, in jurul orei 14.05, ca un avion ultrausor model CITIUS YR-5599 s-a…

- Autoritatile cauta o aeronava de mici dimensiuni care s-ar fi prabusit in localitatea Letca Noua din judetul Giurgiu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- O femeie și-a pierdut viața dupa ce a fost acroșata de un autoturism pe A1. Accidentul s-a intamplat sambata, la km 80, sensul catre București. Victima avea 85 de ani. Echipajul SMURD de terapie intensiva mobila nu a mai putut face nimic, intrucat aceasta prezenta leziuni incompatibile cu viața, dupa…

- In cursul nopții trecute un accident rutier grav s-a produs in aceeași zona in care un tanar a murit carbonizat. Mașina a intrat intr-un cap de pod. Victima are 21 de ani și a suferit mai multe rani. Polițiștii au deschis dosar penal. Accidentul a avut loc in afara localitații Podu Iloaiei. Va aducem…