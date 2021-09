O tânără de 20 de ani, însărcinată, a decedat după infectarea cu COVID: Ce s-a întâmplat cu bebelușul O tanara de 20 de ani, insarcinata, a decedat dupa infectarea cu COVID: Ce s-a intamplat cu bebelușul O tanara de 20 de ani, insarcinata, a decedat dupa infectarea cu COVID: Ce s-a intamplat cu bebelușul O tanara de 20 de ani din Nasaud, care era insarcinata, a decedat dupa ce s-a infectat cu Sars-Cov-2. Medicii au reușit sa ii salveze copilul, in timp ce femeia se afla in coma, scrie Realitatea.net. Tanara se casatorise in iunie și era insarcinata in 30 de saptamani. Din pacate, nu a apucat sa iși vada bebelușul. Dupa ce femeia a intrat in coma, medicii au decis sa intervina prin cezariana pentru… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-au casatorit in luna iunie a acestui an și toata viața lor parea perfecta, așteptand venirea pe lume a primului lor copil. Doua luni mai tarziu, insa, tragedia a lovit in plin: tanara soție s-a infectat cu o forma grava de Covid și a fost internata in spital, iar medicii au fost nevoiți sa-i faca…

- Tanara se casatorise in iunie și era insarcinata in 30 de saptamani.Dupa ce femeia a intrat in coma, medicii au decis sa intervina prin cezariana pentru a salva copilul. Soțul femeii a postat un mesaj cutremurator. ”In aceasta zi, draga mea soție, Dumnezeu a ales sa mi te ia de langa mine ceea ce nu…

- Astazi, o tanara de doar 20 de ani a mers la cer, dupa ce a fost infectata cu Covid. Aceasta a ajuns la spital insarcinata in 30 de saptamani, iar medicii au reușit sa ii salveze bebelușul cu doar doua zile inainte de a se stinge. Dorin Vlașin, primarul orașului Nasaud, care a și oficiat cununia civila,…

- Ionuț Gojman a fost pe rand concurent la „Insula Iubirii”, iar apoi ispita, in cadrul aceluiaș show. Din pacate, tanarul nu a reușit sa ajunga la inima niciunei domnișoare din emisiune, insa a cucerit-o definitiv pe Silvia, cea care dupa doi ani de relație l-a facut tata. Acesta a postat pe Facebook,…

- Dumnezeu sa te odihneasca in pace mama mea frumoasa Acesta este mesajul lui Elis, fiul lui Armeanca, postat pe pagina sa de Facebook.Dan Armeanca, artistul care facea furori in anii 39;90, este in doliu. Sotia sa, Daniela, a incetat din viata, iar anuntul a fost facut pe Facebook de fiul lui, Elis Armeanca.…

- Ilinca Vandici e una dintre cele mai apreciate prezentatoare din Romania. Dincolo de micul ecran, ea are o familie frumoasa. E casatorita din 2017 cu Andrei Neacșu și impreuna au un baiețel in varsta de patru ani. Despre viața personala a facut ea marturisiri acum. A povestit cum i-a spus lui Andrei…

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…

- Unul dintre romanii care s-au dedicat in toalitate sportului a incetat din viața. Florian Țicu, secretarul general al Federației Romane de Bob și Sanie, a trecut in neființa. „Cu inimile pline de tristețe și imensa durere, va anunțam ca sportul romanesc a pierdut un profesionist desavarșit. Domnul Florian…