- Maria-Elisabeta, din comuna Cozmești, județul Iași, a luat 10 pe linie la Evaluarea Naționala. Copila, care n-a facut nicio ora de meditații, a avut cel mai frumos raspuns cand a fost intrebata despre rezultatul perfect!

- Doi elevi nu au susținut miercuri proba de Matematica de la Evaluarea Naționala pentru ca sunt internați in spital, dupa ce au fost depistați cu COVID-19. Alți 13 absolvenți de clasa a opta sunt in ziolare la domiciliu, anunța MEDIAFAX.Prezența la proba de Matematica a examenului de Evaluare…

- Evaluarea Naționala este in plina desfașurare. In conditiile speciale impuse de pandemie, elevii din Iasi au susținut proba de Evaluare Nationala la Limba si Literatura Romana. In total, sunt circa 172.500 de absolventi ai clasei a VIII-a din toata tara care pot da acest examen, iar miercuri, se vor…

- In prima zi a Examenului de Evaluare Nationala, 2 cazuri de imbolnaviri cu virusul SARS-COV 2 au fost confirmate la unitati de invatamant din municipiul Iasi! Este vorba de o profesoara, directorul adjunct de la Liceul „Al.I.Cuza” si de un elev de la scoala „Vasile CONTA”. Cadrul didactic a prezentat…

- Primaria municipiului Ramnicu Valcea, prin intermediul Piete Prest SA, va derula in perioada 12-13 iunie activitati de dezinfectare a salilor de curs in care, incepand de luni, 15 iunie, urmeaza sa fie sustinuta Evaluarea Nationala de catre elevii claselor a VIII-a. In conformitate cu evidenta transmisa,…

- Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi considera ca examenele de Bacalaureat si de Evaluare Nationala nu pot fi organizate in conditii de siguranta deoarece riscul de infectare va fi foarte ridicat” si propun echivalarea celor doua examene cu media anilor de studii.

- Uniunea Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) Iasi este de parere ca examenele de Bacalaureat si de Evaluare Nationala nu pot fi organizate in aceasta vara in conditii de siguranta, deoarece riscul de infectare al elevilor si al cadrelor didactice cu noul coronavirus va fi foarte…

- Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Buzau au semnat un parteneriat cu o televiziune locala pentru a le oferii elevilor buzoieni din anii terminali posibilitatea de a se pregati suplimentar pentru Bacalaureat și Evaluarea Naționala. In prima faza, orele de pregatire televizate vor fi…