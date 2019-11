Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a incercat sa se sinucida, miercuri, la stația de metrou Unirii și s-a intins pe liniile trenului, insa a putut fi salvat la timp dupa ce angajații Metrorex au oprit curentul.Angajații Metrorex au oprit temporar curentul dupa ce un barbat s-a intins pe liniile trenului din stația…

- Oamenii care au venit cu familiile si copiii la un spectacol de circ, in Hundedoara, au privit ingroziti cum o acrobata, care se pregatea sa-si inceapa numarul la inaltime, cade in gol de la cativa metri inaltime, dupa ce coarda de sustinere s-a rupt. Scene cumplite la Hunedoara, petrecute in fața a…

- O profesoara insarcinata a fost omorata pe șosea, cu doua saptamani inainte de a deveni mama pentru a doua oara. Soțul ei a facut declarații cutremuratoare și a cerut o schimbare legislativa.

- Pugilistul american Patrick Day, spitalizat dupa un violent KO, se afla duminica seara intr-o stare "extrem de critica", a declarat organizatorul galei de la Wintrust Arena din Chicago, Lou DiBella, citat de AF...

- Conducerea Serviciului Judetean de Ambulanta Galati a deschis o ancheta dupa aparitia pe internet a unui filmulet in care soferul unei ambulante pare ca scuipa un barbat in stare de ebrietate care reproseaza echipajului medical ca a venit dupa trei ore sa preia o bolnava. Pe de alta parte, directorul…

- Un tanar a cazut de la o inalțime de 25 de metri, din tribuna unui stadion din Brazilia, in timpul unui meci, și a supraviețuit. Momentul a fost filmat, iar imaginile video au fost publicate pe internet.