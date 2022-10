O sută de ani de la încoronarea primului rege al tuturor românilor La 15 octombrie 1922, in prezenta unei numeroase asistente din tara (membrii familiei regale, ai Parlamentului, ai Guvernului, inaltii ierarhi ai tuturor confesiunilor, inalti comandanti ai armatei, reprezentanti ai Academiei Romane si ai Universitatilor, delegati ai oraselor si satelor s.a.) si de peste hotare (membrii misiunilor diplomatice), a avut loc la Catedrala Incoronarii din Alba Iulia ceremonia incoronarii regelui Ferdinand I si a reginei Maria ca suverani ai Romaniei intregite. Coroanei regale de otel a regelui Carol I, ce amintea de Plevna, i s-au adaugat insemnele Basarabiei, Bucovinei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

