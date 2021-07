O studentă şi-a dat în judecată tatăl bolnav ca să poată termina facultatea Studenta la Facultatea de Economie si Administrare a Afacerilor, lucrand totodata la un supermarket pentru a se intretine, tanara a apelat la aceasta solutie pentru a-si putea finaliza studiile. Conform legii, obligatia parintelui de a plati pensia de intretinere inceteaza la implinirea de catre copil a varstei de 18 ani, cu exceptia cazului in care tanarul isi continua studiile. In acest caz, plata se poate prelungi pana la (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

