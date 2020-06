O stradă s-a transformat în baltă O strada din Craiova, asfaltata in urma cu doi ani, s-a transformat la propriu in balta. Strada Homer, o strada de pamant, a fost asfaltata in 2018 . Vechea strada din cartierul Romanești a fost modernizata prin acordul-cadru de „Reabilitare și modernizare strazi și alei din municipiul Craiova (PT+execuție)“, atribuit firmelor Erpia SA și Construcții Erbașu SA. Pentru aceste lucrari au fost alocati 16 milioane de euro, pentru 18 strazi imparțite in doua loturi. Intre acestea și strada Homer.Craiovenii care locuiesc pe aceasta strada s-au bucurat ca au scapat de namoale și balți. Numai ca bucuria… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

