- Un polițist local din Sibiu a lovit un om al strazii, chiar in centrul orașului, pentru ca acesta nu purta masca de protecție. Incidentul a avut loc in cursul zilei de sambata și a fost surprins de camera de bord a unui șofer. In imagini se poate vedea ca polițistul local traverseaza strada, se indreapta…

- Explicațiile șefului DSU, Raed Arafat: De cand se va purta masca de protecție pe strada și cand poate fi data jos Raed Arafat a explicat ca masca de protecție va deveni obligatorie pe strazi și in spațiile publice, cand incidendența cazurilor de COVID va trece de 1 la mia de locuitori. De asemenea,…

- Astazi, 25 noiembrie 2021, va avea loc ultima piața volanta din acest an din cartierul Gheorgheni (strada Unirii, capatul liniei 3), in intervalul orar 15:00-19:00. De asemenea, marți, 30 noiembrie 2021, va fi organizata ultima piața volanta din cartierul Grigorescu (strada Sigismund Toduța), tot in…

- Un scandal monstru a izbucnit aseara pe strada Pașunii din Baia Mare. Conform informațiilor ce le avem pana in acest moment totul ar fi pornit de la o neințelegere intre un barbat in varsta de 29 ani și mai multe persoane pentru care primul presta anumite servicii. De altfel, barbatul de 29 ani a sunat…

- Intre timp, mulți sateni din Banești sint revoltați ca primarul din localitate a asamblat conducta de gaze doar pe strada lui și inca una din imediata apropiere, pe restul satenilor lasindu-i cu ochii in soare, transmite Noi.md cu referire la tv8.md. Nemulțumiți, aceștia s-au inarmat cu pancarde și…