Stiri pe aceeasi tema

- O statuie a fostului rege al belgienilor Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost data jos de pe soclu de activisti la Bruxelles in noaptea de joi spre vineri, a relatat radio-televiziunea belgiana RTBF, transmite Reuters. Un jurnalist al acestei agentii a gasit…

- Un grup de manifestanti a doborat o statuie a exploratorului italian Cristofor Columb la Saint Paul, in Minnesota - un nou monument luat drept tinta de miscarea de contestare a discriminarilor rasiale si brutalitatii politiei dupa moartea lui George Floyd la Minneapolis, un oras vecin, relateaza…

- Protestatarii Black Lives Matter din Virginia au darâmat o statuie a lui Cristofor Columb din capitala statului american, Richmond, dupa care i-au dat foc și au aruncat-o într-un lac, relateaza Time.Statuia a fost darâmata la mai puțin de doua ore dupa ce protestatarii s-au…

- O statuie a fostului rege al belgienilor, Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost retrasa dintr-un scuar din Anvers marti, fiind transferata in depozitele unui muzeu local, transmite AFP, citand surse concordante.Decizia intervine dupa mobilizarea in…

- O statuie a fostului rege al belgienilor Leopold al II-lea, figura controversata a trecutului colonial al tarii, a fost retrasa dintr-un scuar din Anvers marti, fiind transferata in depozitele unui muzeu local, transmite AFP, citand surse concordante. Decizia intervine dupa mobilizarea in weekendul…

- O statuie a fostului rege Leopold al II-lea, o figura controversata din istoria coloniala a Belgiei, a fost înlaturata dintr-o piața din Anvers pentru a fi pastrata în depozitul unui muzeu local, au relatat mai multe surse pentru AFP.Decizia vine dupa ce în weekend câteva…

- Sute de persoane au manifestat duminica la Londra, Berlin, la Copenhaga in semn de solidaritate cu manifestatiile din SUA legate de moartea unui afro-american de 46 de ani aratat intr-o inregistrare video asfixiat sub genunchiul unui politist alb la Minneapolis, potrivit Reuters si AFP, anunța AGERPRES.Manifestantii…

- Politistul Derek Chauvin din Minneapolis a fost arestat vineri in legatura cu moartea, in aceasta saptamana, a lui George Floyd, un afroamerican al carui deces a declansat proteste in intreaga tara, relateaza DPA, Reuters si AFP. Comisarul John Harrington, din cadrul Departamentului de siguranta publica…