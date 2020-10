Stiri pe aceeasi tema

- O parte a vechiului oras-port Famagusta, numita Varosha, care a ramas nelocuita dupa razboiul care a divizat Ciprul in 1974, se va redeschide joi, a anuntat presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres.Afirmațiile președintelui turc au fost confirmate de catre premierul autoproclamatei…

- „Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta cu Turcia”, a lansat Erdogan intr-un discurs televizat la Istanbul, referindu-se la critici severe formulate de Macron la adresa Ankarei in cadrul conflictului intre Turcia si Grecia cu privire la prospectarea petrolului in Mediterana. Emmanuel Macron…

- Presedintele Curtii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Robert Spano, a facut apel joi la Ankara sa puna in aplicare deciziile Curtii, in cadrul unei vizite in Turcia care atrage critici din cauza incalcarilor asupra drepturilor omului de care este acuzat regimul turc, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.In…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a avut vineri o convorbire telefonica cu secretarul general al NATO Jens Stoltenberg despre situatia din Mediterana de Est, informeaza Reuters si Xinhua. Recep Tayyip Erdogan i-a comunicat interlocutorului ca Turcia va continua sa isi protejeze drepturile si interesele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat miercuri drept 'piraterie' activitatile unor tari care se opun Turciei in Mediterana, unde explorarile de hidrocarburi derulate unilateral de Ankara au starnit tensiuni puternice, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Daca vom ceda pirateriei…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a calificat miercuri drept 'piraterie' activitatile unor tari care se opun Turciei in Mediterana, unde explorarile de hidrocarburi derulate unilateral de Ankara au starnit tensiuni puternice, relateaza AFP. "Daca vom ceda pirateriei in aceasta…

- Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe si politica de securitate, Josep Borrell, a denuntat duminica miscarile "extrem de preocupante" ale marinei turce în Marea Mediterana dupa semnarea unui acord maritim între Egipt si Grecia, potrivit AFP, citat de Agerpres. "Ultimele…

- BRUXELLES, 8 aug - Sputnik, Daniela Porovaț. NATO este intr-o situație de criza in privința relației Atena-Ankara, disputele dintre Grecia și Turcia amenințand stabilitatea Alianței. „Cred ca este foarte clar pentru NATO ca aceasta poziție de neutralitate, prin care nu intervine motivand ca e…